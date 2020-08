GTA Online Los Santos Summer Special: si corre il Grand Prix di San Andreas

Questa settimana in GTA Online si corre lo speciale Grand Prix di San Andreas. Durante il Los Santos Summer Special saranno elargite ricompense triple nelle gare per ruote scoperte create da Rockstar e altro ancora.

Ecco tutti i dettagli dal Newswire di Rockstar Games:

La velocità è un vizio come tutti gli altri: è costosa, esclusiva e fa crepare un sacco di gente, soprattutto se si tratta del lampo che trasforma le auto in proiettili impazziti sui circuiti da gara. Questa settimana Rockstar ci chiede di metterci al volante nelle gare per ruote scoperte create dallo studio, inclusi i nove tracciati nuovi di zecca introdotti dal Los Santos Summer Special, per ricevere GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

Nel caso in cui fossimo alla ricerca di facili guadagni illeciti, questa settimana le Sfide e gli Incarichi del boss o dell'MC fruttano ricompense doppie.

L'attività più giocata questa settimana contribuirà a determinare i bonus della settimana prossima (3-9 settembre): se i giocatori si cimenteranno nelle Sfide e negli Incarichi del boss, la prossima settimana le ricompense doppie saranno applicate alle missioni di vendita di carichi speciali; se invece preferiranno le Sfide e gli Incarichi dell'MC, GTA$ e RP doppi saranno appannaggio delle missioni di vendita degli stabilimenti di Centauri.

Inoltre, completare un incarico del boss o dell'MC ci consentirà di tornare la prossima settimana per ricevere una maschera Tecnologica a pois verdi omaggio.

Tutti i giocatori che accederanno a GTA Online nei prossimi sette giorni riceveranno gratis la Maglietta Vapers Den. L'offerta termina il 2 settembre.

Nell'atrio del Casinò e Resort Diamond c'è una ruota fortunata. Il primo premio della settimana è la Progen PR4, avvolta nella livrea sponsorizzata da Tabacco Estancia. Consideriamolo un promemoria: ricordati di fare un pit stop e di cambiare le gomme.

Questa settimana Los Santos offre una miriade di sconti per criminali dal colletto bianco o blu, non si fanno differenze.

40% di sconto sulle clubhouse dell'MC: Downtown Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (Paleto Boulevard 1 e 68), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores, Vespucci Beach

40% di sconto sugli Stabilimenti di Centauri: Uffici falsificazione documenti, fabbriche di banconote contraffatte, serre per la coltivazione di erba, laboratori di metanfetamina, garage per la produzione di cocaina

40% di sconto sugli uffici: Maze Bank ovest, Arcadius Business Center, Lombank ovest, Maze Bank Tower

30% di sconto sulle personalizzazioni degli uffici: Interni, cambio del nome dell'organizzazione, cassaforte, armadietto delle armi, alloggi, assistente personale

I giocatori di GTA Online che collegano i loro account del Social Club a Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato durante questa settimana (gli omaggi in GTA$ impiegheranno fino a 72 ore per essere accreditati sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank). Inoltre, i membri di Prime Gaming riceveranno: