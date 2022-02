GTA Online: The Contract, la musica di Dr. Dre è disponibile su Spotify e Apple Music

Parte della colonna sonora di GTA Online, ovvero le tracce composte da Dr. Dre, è stata pubblicata su Spotify e Apple Music in un vero e proprio album intitolato Grand Theft Auto: The Contract, contenente sei canzoni legate alla nuova avventura omonima all'interno del gioco di Rockstar Games.

All'interno del nuovo aggiornamento The Contract per Grand Theft Auto Online si trova infatti una nuova missione che aggiunge attività e frammenti narrativi alla piattaforma multiplayer di GTA 5, ma anche 6 tracce da parte del celebre Dr. Dre, che sono state dunque raccolte a comporre un vero e proprio album ora asportabile attraverso Apple Music e Spotify.



Si tratta di una collaborazione di notevole profilo, considerando la notorietà del rapper in questione che si avvale, tra l'altro, del supporto di altri nomi importanti come Eminem, Snoop Dogg, Anderson .Paak, Busta Rhymes, Nipsey Hussle e Ty Dolla $ign, dunque è un album di sicuro interesse per gli appassionati del genere musicale in questione.

Di fatto, è sostanzialmente un accordo di marketing stretto dal produttore musicale per lanciare il nuovo album: The Contract assurge così a una sorta di operazione multimediale, in maniera simile a quanto fatto all'epoca dai Guns n' Roses per il lancio del disco Shckler's Revenge in Rock Band 2 o le tracce del Black Album dei Weezer lanciate su Fortnite.

Nel frattempo, grandi novità sono in arrivo per la serie Rockstar Games con la data di uscita ufficiale di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S e l'annuncio dello sviluppo di GTA 6 da parte di Rockstar Games, dunque si attendono ulteriori sviluppi a breve sulla questione.