Halo: 343 Industries colpita duramente dai tagli al personale, stando a un report di IGN

343 Industries ha annunciato che continuerà a sviluppare Halo "ora e in futuro" con un post sui social, smentendo i rumor circolati nei giorni precedenti. Tuttavia un nuovo report pubblicato da IGN USA dipinge un quadro molto meno roseo, menzionando ingenti tagli al personale in reparti chiave dello studio, che a quanto pare potrebbe assumere le dimensioni di un "team di publishing".

Stando alla testimonianza di ex dipendente a IGN, è stato licenziato circa un quarto del personale di 343 Industries. Solo per quanto riguarda il reparto artistico pare siano stati tagliati oltre 30 posti di lavoro, ma altri ex dipendenti hanno aggiunto che 343i è stata colpita duramente in tutti i settori. Attraverso LinedIn è possibile constatare tagli anche ai team che lavoravano allo SlipSpace, l'engine di Halo Infinite, presentazioni, VFX, design del gameplay e altri dipartimenti chiave.

Halo Infinite

Un'altra fonte, definita come uno sviluppatore senior e quindi con grande conoscenza delle dinamiche interne di 343 Industries, ha dichiarato a IGN che le dimensioni dello studio sono state ridotte a quelle di un team di publishing. Sulla base di varie testimonianze, c'è la convinzione sempre più crescente che in futuro 343 Industries non sarà l'unico sviluppatore a occuparsi della serie Halo una volta che la situazione si sarà stabilizzata. Il che ricorda per certi versi i rumor della scorsa settimana, smentiti proprio dallo studio di Microsoft, secondo cui in futuro la serie verrà affidata anche a studi esterni, con 343 Industries nel ruolo di coordinatore del franchise.

Per il momento prendete tutte queste indiscrezioni con le pinze. Al momento di ufficiale, ci sono solo le parole di Pierre Hintes, il capo di 343 Industries, che ha promesso che lo studio "continuerà a sviluppare Halo ora e in futuro, incluse storie epiche, multiplayer e altro ancora di ciò che rende Halo grandioso".