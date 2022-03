Halo Infinite: il lead multiplayer designer Andrew Witts lascia 343 Industries

Halo Infinite e 343 Industries registrano una defezione importante in questi giorni, con l'uscita di scena di Andrew Witts che è stato finora lead designer del multiplayer del gioco, una figura chiave nella costruzione della modalità in questione.

Andrew Witts non è propriamente un elemento storico all'interno di 343 Industries, essendo entrato nel team Microsoft circa 3 anni, ma ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione degli elementi multiplayer di Halo Infinite, tra modalità e sistemi di gioco, al fianco del creative director Tom French sulla sezione free-to-play di Halo Infinite.



Witts ha annunciato la sua uscita da 343 Industries con un tweet, nel quale afferma che è stato "un onore guidare il team del multiplayer in questi anni" e ringrazia i fan di Halo per i feedback e i commenti. "Ora mi prenderò un po' di tempo per rilassarmi e ricaricare le batterie, ma sono emozionato per quello che verrà in seguito!"

Non sappiamo ancora quale sia il nuovo impiego di Andrew Witts, così come non è stato comunicato, per il momento, il nome di chi prenderà il suo posto all'interno di 343 Industries. Nel frattempo Joseph Staten, ex-director di Bungie, continua a guidare il progetto Halo Infinite nel suo complesso, in attesa di conoscere le variazioni al team del multiplayer.

Proprio nelle ore scorse sono arrivate nuove informazioni sulle novità in arrivo per Halo Infinite d a parte di 343 Industries: abbiamo saputo data d'uscita, titolo, mappe e modalità della Stagione 2: Lone Wolves, e informazioni su Campagna Co-Op e Forgia.