Elden Ring: l'update del client di Steam risolve i problemi dei salvataggi in cloud

Steam ha pubblicato un update per il suo client per PC che dovrebbe prevenire i problemi con i salvataggi in cloud di Elden Ring, che in questi giorni avevano causato parecchi malumori tra la community dell'opera di FromSoftware.

Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, diversi giocatori di Elden Ring lamentavano dei problemi con i salvataggi con Steam Cloud. Nello specifico, questi non venivano aggiornati correttamente e di conseguenza alcuni utenti PC hanno erroneamente caricato in locale salvataggi in cloud datati, perdendo ore e ore di progressi, se non addirittura giorni.

Fortunatamente il problema ora sembrerebbe essere stato risolto. Con un tweet del profilo ufficiale di Elden Ring, FromSoftware ha comunicato che l'ultimo update per il client di Steam dovrebbe aver risolto in toto i problemi di sincronizzazione tra i salvataggi in locale e quelli in cloud, suggerendo dunque caldamente di scaricare e installare l'aggiornamento.

Elden Ring è indubbiamente un gioco di grande successo, addirittura è la nuova IP più venduta in UK dai tempi di Destiny. Tuttavia il titolo di FromSoftware soffre di diversi problemi di ottimizzazione, bug e altre magagne tecniche difficili da trascurare, che speriamo vengano risolte al più presto.

Nel frattempo se avete iniziato il vostro viaggio nell'Interregno e vi state pentendo di come avete investito i punti per le statistiche del personaggio, date uno sguardo alla nostra guida su come resettare gli attributi in Elden Ring.