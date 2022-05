Halo Infinite potrebbe ottenere mappe classiche dai capitoli precedenti

Sebbene la questione sia ancora molto vaga, si sta diffondendo l'idea che Halo Infinite possa ricevere aggiornamenti con mappe classiche da inserire nelle playlist del multiplayer, in base a un breve commento fatto da Joseph Staten, responsabile del progetto presso 343 Industries.

Intervenuto all'interno del nuovo episodio del podcast Xcast, organizzato da Kinda Funny, Joseph Staten ha risposto a una domanda diretta sulla possibilità di veder tornare alcune mappe classiche dai capitoli precedenti in Halo Infinite in un modo che sembra suggerire come la cosa sia effettivamente in lavorazione presso il team.

Il conduttore della trasmissione ha chiesto infatti se sia possibile inserire le vecchie mappe in Halo Infinite, a cui Staten ha risposto: "Posso parlare di alcune cose, ma non di altre. Ci sono delle grandi mappe di Halo, penso che ognuno di noi abbia le sue preferite. Guardian, Blood Gulch, The Pit... ci sono molte mappe fantastiche, giusto? Penso che sarebbe fantastico poterci giocare ancora, non credete? Sembra proprio una cosa divertente. Me la segnerò sul taccuino".

La risposta sembra ironicamente far riferimento a qualcosa che 343 Industries avrebbe già in programma, anche se è difficile dare un'interpretazione precisa alle parole di Staten.

Halo Infinite: un'immagine della nuova mappa Catalyst

Messa così, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano pensando al rilancio di mappe classiche dagli Halo precedenti, probabilmente con alcune modifiche tecniche in modo da rendere la grafica vicina a quella attuale di Halo Infinite, cosa che inizialmente sembrava fosse stata esclusa dal team.

Di recente, 343 Industries ha riferito che la Stagione 2: Lone Wolves, da poco lanciata, non è partita bene e che stanno pensando ad alcuni cambiamenti da effettuare.