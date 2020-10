Halo Infinite: un video dedicato alla registrazione degli effetti sonori

343 Industries ha pubblicato un nuovo video di Halo Infinite dedicato alla registrazione degli effetti sonori. Come potete vedere non si tratta di un lavoro semplice e spesso comporta la creazione di veri e propri set. Del resto l'audio, nonostante sia spesso sottovalutato, è importantissimo per coinvolgere i videogiocatori.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Halo Infinite in cui abbiamo scritto:

Halo Infinite promette grosse evoluzioni alla formula classica della serie, senza però dimenticare le sue radici, per un'esperienza di cui la demo del Xbox Showcase ha mostrato solo una minima parte. Chiaramente i 343 hanno molte frecce al loro arco, e seppur quanto visto non abbia spaccato il mondo dal punto di vista puramente tecnico, resta abbastanza chiaro come si tratti di una super produzione dal potenziale enorme. Vedremo fino a che punto la campagna del gioco sarà innovativa, e quanto il multiplayer (un punto fondamentale) risulterà degno del nome che porta. Per ora è già bello averlo visto in azione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Halo Infinite è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e Series S. L'uscita del gioco è prevista nel 2021.