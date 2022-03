Halo, la serie TV: prime recensioni tutt'altro che entusiastiche

La serie TV di Halo sembra aver lasciato perplessa la critica internazionale, e infatti le prime recensioni dello show appaiono tutt'altro che entusiastiche: l'attuale Metascore è di appena 63.

Halo, la serie TV: i voti della stampa internazionale



The Daily Beast - 8

The Playlist - 7,5

Paste Magazine - 7,2

Decider - 7

Collider - 6,7

Variety - 6

The A.V. Club - 5,8

IndieWire - 5,8

The Hollywood Reporter - 5

Entertainment Weekly - 4,2

Presentata proprio oggi con un nuovo trailer, la prima stagione di Halo è stata visionata per il momento nei soli due episodi iniziali, il che ovviamente significa che lo show potrebbe riprendersi e rovesciare le attuali valutazioni.

La speranza è dunque di un recupero in corsa per questa ambiziosa produzione targata Microsoft, anche se alcune osservazioni non lasciano ben sperare e citano uno sviluppo travagliato dal punto di vista artistico, con risultati frammentari.

Bisognerà inoltre fare i conti con una rappresentazione di Master Chief non convenzionale rispetto ai giochi, visto che pare che l'attore che interpreta il personaggio abbia girato parecchie scene senza indossare l'iconico elmetto.