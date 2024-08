Altro che Hogwarts Legacy, il gioco campione di incassi di Harry Potter è un altro: ha guadagnato $500 milioni

Più del 50% dei guadagni vengono ovviamente dagli USA e a seguire troviamo Germania, Regno Unito e Francia. Gli Stati Uniti d'America sono al primo posto anche in termini di download, mentre il Brasile è al secondo e l'India è al terzo. Questo significa che sebbene più scaricato, in queste due nazioni le spesa media è molto più bassa rispetto all'Europa.

Harry Potter è una saga molto attiva in questi anni a livello videoludico e uno dei più grandi recenti successi è Hogwarts Legacy. Non pensiate però che si tratti del gioco che è stato in grado di ottenere i maggiori incassi . Questo titolo spetta a Harry Potter: Hogwarts Mystery .

I risultati di Harry Potter: Hogwarts Mystery negli anni

Nel corso degli anni il gioco ha ottenuto risultati regolari e positivi, più precisamente:

Agosto 2018 - 50 milioni di dollari

Marzo 2019 - 100 milioni di dollari

Ottobre 2019 - 150 milioni di dollari

Novembre 2020 - 200 milioni di dollari

Aprile 2021 - 300 milioni di dollari

Ottobre 2022 - 400 milioni di dollari

Piton in Harry Potter: Hogwarts Mystery

Secondo i dati di App Magic, Harry Potter: Hogwarts Mystery ha ottenuto 369,7 milioni di dollari di guadagni netti, in quanto traccia i guadagni e non la spesa utente (quindi toglie tasse e percentuali dei negozi). In ogni caso, parliamo di un gioco di enorme successo in grado di guadagnare moltissimo.

Secondo Sensor Tower, Harry Potter: Hogwarts Mystery è il gioco di genere "avventura (simulazione)" che ha ricavato di più su iOS e Android nella prima metà del 2024. In secondo posizione troviamo PAW Patrol Rescue World che però ha ricavato un quinto rispetto al gioco del maghetto inglese.

Harry Potter: Hogwarts Mystery permette di creare il proprio personaggio e andare a Hogwarts, completando lezioni, imparando magie e giocando a Quidditch.

Parlando proprio dello sport magico, vi ricordiamo che è in arrivo Harry Potter: Campioni di Quidditch: ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.