Hogwarts Legacy avrà "interattività online" e "acquisti in-game" per l'Australian Classification

L'Australian Classification, l'ente di classificazione dei videogiochi e film dell'Australia, ha aggiunto al proprio database Hogwarts Legacy, svelando che avrà qualche sorta di interazione online e acquisti in-game.

Purtroppo la pagina della rating board australiana non entra nei dettagli, limitandosi a catalogare Hogwarts Legacy con le etichette "temi soprannaturali", "violenza", "interattività online" e "acquisti in-game".

Su quest'ultimo punto ci viene in aiuto la FAQ ufficiale del gioco, da cui apprendiamo che gli acquisti in gioco saranno legati al "Pacchetto delle Arti Oscure", piuttosto che delle microtransazioni.

D: "I giocatori possono fare acquisti in gioco in Hogwarts Legacy?"

R: "I giocatori che possiedono la Standard Edition di Hogwarts Legacy possono acquistare il Pacchetto delle Arti Oscure in gioco, il quale è altrimenti disponibile solo con la Deluxe Edition. Non ci sono altri articoli da acquistare in gioco.", recita la FAQ.

Non sappiamo invece quali saranno le interazioni online di Hogwarts Legacy, dato che come confermato dagli sviluppatori (e dalla FAQ ufficiale) sarà un'esperienza totalmente single-player e "non ha una modalità online o cooperativa".

Probabilmente il riferimento dell'ente australiano riguarda qualche funzione social ancora da svelare o la possibilità di collegarsi al gioco con il proprio account Warner Bros. Games per ottenere qualche bonus.

Inoltre Hogwarts Legacy è stato classificato in Australia con il rating "M", che in questo caso non significa "maturo" ma piuttosto "impatto moderato", che equivale pressapoco al nostro PEGI 16, in quanto indica un gioco che "non è raccomandato per i bambini sotto i 15 anni. Questi prodotti includono elementi violenti e temi che richiedono la supervisione di un adulto".

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Alcune settimane fa abbiamo visto un trailer sulle regole della vita studentesca.