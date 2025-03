Hogwarts Legacy è in sconto per PlayStation e Xbox con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Le promozioni della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sono iniziate e ora possiamo sfruttare vari sconti molto interessanti. Ad esempio, potete acquistare una copia di Hogwarts Legacy per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Le versioni di vecchia generazione hanno un prezzo inferiore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. I giochi sono ora a ottimi prezzi in tutte le versioni. Il videogioco è venduto e spedito da Amazon .

Che gioco è Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è un gioco d'azione a mappa aperta nel quale possiamo interpretare un mago o una strega che inizia il proprio viaggio accademico a partire dal quinto anno di Hogwarts. Precisamente siamo verso la fine del 1800, quindi non esistono i personaggi della saga letteraria e dei film.

In Hogwarts Legacy vestiamo i panni di un personaggio che è in grado di vedere e usare una magia antica e quasi perduta. Questo potere unico viene cercato da maghi oscuri e goblin e rischia di distruggere il mondo magico. In Questo gioco possiamo esplorare il castello e la valli attorno ad esso, così come Hogsmeade, la Foresta Proibita e tanti altri villaggi, nel mentre saliamo di livello, apprendiamo nuove magie tramite le lezioni scolastiche.