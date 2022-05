Il Cortocircuito di oggi parla di sale LAN, Square Enix e il Fan Fest di Multiplayer.it

Il Cortocircuito ritorna oggi, in diretta sul nostro canale Twitch, a partire dalle 17:00 con un imperdibile nuova puntata della rubrica settimanale condotta da Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, che discuteranno le novità più interessanti delle ultime settimane e del Fan Fest di Multiplayer.it di fine maggio.

La puntata di oggi sarà decisamente ricca di spunti e riflessioni, considerando le vicende delle ultime settimane. Il primo argomento sarà la questione delle sale LAN chiuse in Italia che tanto ha fatto discutere in questi giorni.

Si parlerà anche della recente acquisizione da parte di Embracer Group dei team occidentali di Square Enix. Verranno ripercorsi i fallimenti commerciali delle loro ultime produzioni, la storia di Eidos Montreal e cosa potrebbe comportare questa acquisizione per il futuro della compagnia giapponese, tra NFT e focus sulle produzioni orientali, in particolare i JRPG.

Ovviamente il nostro trio parlerà anche degli attesissimi raduni di Roma e Milano, in programma rispettivamente per il 25 e il 27 maggio, di cui vi ricordiamo che oggi alle 17:00 infatti verrà aperta la vendita dei biglietti.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!