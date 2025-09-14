Il Fiore Parlante di Super Mario Bros. Wonder è un nuovo oggetto da collezione annunciato da Nintendo

All'interno delle varie iniziative annunciate da Nintendo per il 40° anniversario di Super Mario Bros c'è anche il Fiore Parlante, ovvero un oggetto che replica nella realtà l'omonimo personaggio di Super Mario Bros. Wonder, come oggetto da collezione.
Si tratta di una scelta particolare in quanto proprio il Fiore Parlante ha ricevuto un'accoglienza un po' controversa, sebbene generalmente sia stato poi valutato positivamente, con molti giocatori che si sono affezionati a questo bizzarro personaggio aggiunto di recente all'universo mariesco.
L'oggetto replica le forme tipiche del personaggio nel gioco con proporzioni da soprammobile, con la caratteristica di parlare, anche se non è ancora chiaro il suo funzionamento preciso.
Un fiore che rende la vita più divertente, a quanto pare
Il Fiore Parlante presenta in effetti degli elementi piuttosto originali e inediti rispetto alla tradizione di Mario, in quanto è uno dei pochi personaggi a parlare direttamente al giocatore nel corso di Super Mario Bros. Wonder.
All'interno dei livelli del gioco, il Fiore Parlante funge sia da tutorial che da incoraggiamento per i giocatori, e proprio questa duplice funzione lo configura come una sorta di strumento che sembra facilitare l'introduzione al gioco per utenti più giovane o inesperti.
È insomma un personaggio che accoglie il giocatore e lo supporta durante tutto il suo percorso all'interno di Super Mario Bros. Wonder, cosa che spiega perché magari alcuni utenti più esperti possano averlo mal sopportato.
In ogni caso, è ormai una sorta di star nel firmamento mariesco, e otterrà presto una replica fisica in questo particolare oggetto, ancora senza una data di uscita precisa o un prezzo ma destinato ad arrivare nella primavera del 2026.
Su come funzioni precisamente attendiamo ulteriori informazioni, per il momento tutto quello che sappiamo è quanto riferito da Yoshiaki Koizumi durante il Nintendo Direct: "A volte parleranno per conto proprio... Questi Fiori Parlanti possono rendere la vita quotidiana un po' più divertente".