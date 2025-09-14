Il Fiore Parlante di Super Mario Bros. Wonder è un nuovo oggetto da collezione annunciato da Nintendo

All'interno delle varie iniziative annunciate da Nintendo per il 40° anniversario di Super Mario Bros c'è anche il Fiore Parlante, ovvero un oggetto che replica nella realtà l'omonimo personaggio di Super Mario Bros. Wonder, come oggetto da collezione.

Si tratta di una scelta particolare in quanto proprio il Fiore Parlante ha ricevuto un'accoglienza un po' controversa, sebbene generalmente sia stato poi valutato positivamente, con molti giocatori che si sono affezionati a questo bizzarro personaggio aggiunto di recente all'universo mariesco.

L'oggetto replica le forme tipiche del personaggio nel gioco con proporzioni da soprammobile, con la caratteristica di parlare, anche se non è ancora chiaro il suo funzionamento preciso.