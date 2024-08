Il frame-rate di S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl su Xbox Series X emerge dalle prime testimonianze

Emergono ottime notizie per quanto riguarda le prestazioni di S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl su Xbox Series X, in base ad alcune testimonianze sulla prova alla Gamescom 2024.