Le prestazioni delle CPU Zen 5 miglioreranno con il prossimo aggiornamento di Windows 11, promette AMD

Il lancio delle CPU AMD Ryzen 9000 aveva suscitato grande attesa tra gli appassionati di hardware. Promettendo prestazioni da record, queste nuove schede hanno però incontrato qualche intoppo nelle prime recensioni. Tuttavia, una svolta inaspettata potrebbe essere dietro l'angolo grazie a un imminente aggiornamento di Windows 11.

La versione 24H2 del sistema operativo Microsoft, infatti, apporterà significative migliorie alle prestazioni di queste CPU. Queste ottimizzazioni si concentreranno sul codice di predizione dei branch, una parte fondamentale del processore che influisce direttamente sulle prestazioni. Secondo AMD, le CPU Zen 5 vedranno il maggior incremento di prestazioni, ma anche le CPU Zen 4 e Zen 3 beneficeranno di questo aggiornamento. L'azienda ha stimato un aumento del 13% delle prestazioni per il Ryzen 9950X in Far Cry 6 e del 7% in Cyberpunk 2077.

L'update è particolarmente importante per le CPU Ryzen 9000, che in alcune recensioni hanno mostrato prestazioni simili o addirittura inferiori rispetto al modello precedente, il Ryzen 9 7950X. Non ci resta quindi che aspettare il prossimo mese, per vedere se l'aggiornamento 24H2 di Windows 11 porterà i miglioramenti promessi alle CPU AMD di nuova generazione.

Voi che cosa ne pensate? L'aggiornamento sarà sufficiente a risolvere i problemi riscontati nelle prime recensioni? Oppure dovremo attendere le nuove CPU con 3D V-Cache AMD Ryzen 9000X3D per vedere i maggiori miglioramenti nelle presentazioni dei processori AMD? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qua sotto.

Intanto, però, le nuove CPU non sono l'unico ambito in cui si sta concentrando l'azienda. La casa americana, infatti, ha da poco speso quasi 5 miliardi di dollari per sfidare NVIDIA nell'IA, mentre alcuni rumor parlano di schede video economiche, le GPU RX 7400 e 7300, a partire da soli 150 euro.