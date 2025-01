Il team di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sostiene una raccolta fondi per ricostruire scuole in Ucraina

GSC Game World, il team autore di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ha deciso di prendere parte a una lodevole iniziativa incentrata sulla raccolta fondi per la ricostruzione e riapertura di scuole in Ucraina, il paese natale dello studio devastato dalla lunga guerra scatenata dall'invasione da parte della Russia.

Si tratta di un'iniziativa di fund raising organizzata in collaborazione con United24, una piattaforma gestita dal governo ucraino. L'obiettivo, al momento, è raggiungere la somma necessaria per fornire generatori a 112 scuole in Ucraina, in modo da poter sostenere il ritorno di 30.000 bambini nelle strutture.

L'iniziativa è collegata in qualche modo a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, in quanto effettuando le donazioni si possono ottenere ricompense a tema, con codici per il gioco, vari oggetti e prodotti di merchandise collegati, vincendo le lotterie.