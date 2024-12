In arrivo una prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6 con accesso a multiplayer e Zombie

Per la precisione, sarà disponibile da venerdì 13 fino al 20 dicembre su PC e console PlayStation e Xbox e permetterà di cimentarsi in una selezione di contenuti della modalità multiplayer e Zombie.

Se ancora siete inedecisi se acquistare o meno Call of Duty: Black Ops 6 o siete comunque curiosi di provare l'ultimo capitolo della serie sparatutto, abbiamo buone notizie per voi. Activision Blizzard ha annunciato un periodo di prova gratuita della durata di una settimana , l'ideale per saggiare le qualità del gioco.

Mappe e modalità disponibili

Stando a quanto riportato dal blog ufficiale, queste saranno le mappe e le modalità disponibili durante la prova grauita:

Mappe

Racked

Hacienda

Nuketown in versione festiva

Extraction

Hideout

Heirloom

Modalità

Team Deathmatch

Hardpoint

Domination

Kill Confirmed

Mappe Zombie

Terminus

Liberty Falls

Durante la prova sarà possibile accedere a tutte le tipologie di armi che compongono il vasto arsenale e tutte le funzionalità principali di Call of Duty: Black Ops 6. Insomma, si tratta di un'ottima occasione per farsi un'idea sul gioco e le novità introdotte rispetto ai precedenti capitolo, come ad esempio il nuovo sistema di movimento omniderezionale. Se poi vi servono ulteriori informazioni, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 6.