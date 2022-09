Iron Man: il gioco di EA verrà annunciato al Disney & Marvel Showcase di stasera, per Axios

Stando a quanto riportato sulle pagine di Axios, Electronic Arts annuncerà un gioco con protagonista Iron Man in occasione del Disney & Marvel Showcase 2022 che andrà in onda questa sera.

Come forse ricorderete, ad agosto erano circolate in rete le prime indiscrezioni secondo cui EA sta lavorando a un gioco con protagonista Tony Stark grazie al giornalista Jeff Grubb, successivamente corroborate da Tom Henderson e Nick Baker. Stando alle prime informazioni non ufficiali dovrebbe trattarsi di un open world single-player sviluppato da un nuovo studio guidato da Kevin Stephens, ex-VP di Monolith.

Di sicuro Iron Man sarà all'interno del cast di Marvel's Midnight Suns

"Una fonte di Axios vicina al progetto afferma che era ancora in fase di sviluppo di recente in uno degli studi canadesi dell'azienda", recita il report, secondo cui il reveal ufficiale del progetto potrebbe avvenire per l'appunto durante l'evento di questa sera. Tra l'altro secondo pare che EA stia lavorando anche a un gioco con protagonista Black Panther e quindi anche questo progetto potrebbe essere svelato durante lo show.

Non ci resta che attendere l'appuntamento con il Disney & Marvel Showcase, che vi ricordiamo è fissato per le 22:00 di stasera, 9 settembre.