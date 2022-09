Ninja è tornato su Twitch e ora è ovunque: già finita la pausa annunciata 7 giorni fa

A pochi giorni dalla pausa annunciata urbi et orbi come necessaria in attesa di "grandi cose in arrivo", Ninja è già tornato su Twitch e "ovunque", rendendo il suo iato un'interruzione settimanale, visto che sono passati giusto 7 giorni dalla comunicazione precedente.

Forse ricorderete che Ninja aveva riferito di aver bisogno di una pausa e che non sapeva quando e dove sarebbe tornato. Questo aveva fatto pensare a qualcosa di grosso, tanto che in molti cominciavano a far notare questo trend delle interruzioni degli streamer dalle trasmissioni online, in comune anche con altre "star" dell'ambiente come Pokimane.



La pausa è stata decisamente più breve di quanto ci si potesse aspettare, ma il riferimento a "qualcosa di grande in arrivo" è il fatto che, a questo punto, Ninja effettuerà streaming su tutte le piattaforme contemporaneamente, a quanto pare.

"Sarò live OVUNQUE domani alle ore 12:00 CST", ha scritto Richard "Ninja" Blevins nel suo nuovo messaggio, presentando di fatto il suo nuovo progetto: Ninja trasmetterà in streaming su Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook e Twitter, a quanto pare. Altro che pausa, dunque: il celebre streamer sembra destinato ad avere ancora più spazio video nel prossimo futuro.

La sua prima trasmissione secondo questa nuova organizzazione è prevista per oggi, proprio intorno alle 19:00 italiane.