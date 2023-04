Jet Set Radio: un possibile video del nuovo gioco Sega trapela online

Nelle ore scorse è emerso quello che sembra essere un brevissimo frammento di video gameplay per un nuovo Jet Set Radio, anche se non è chiaro se possa trattarsi di un remake, reboot o un nuovo capitolo della serie, così come risulta difficile avere conferma della sua veridicità.

Il video è stato rimosso da varie fonti, nel frattempo, ma potete vederlo (almeno per il momento) a questo indirizzo su ResetEra, dove viene mostrato insieme al presunto video di Persona 3 Remake emerso nella giornata di ieri. In questo, vediamo solo qualche secondo di animazione con il protagonista che si esibisce in uno dei suoi tipici balletti a gioco fermo, ma potrebbe essere autentico.

D'altra parte, quanto è visibile nel video combacia con un'immagine che era trapelata nel 2022, cosa che dimostrerebbe una certa coerenza tra i materiali trapelati online.

Jet Set Radio, la possibile immagine del reboot

Già nell'aprile del 2022, Bloomberg aveva riportato che Sega stava sviluppando dei reboot per alcuni dei suoi franchise storici.

Tra questi ci sarebbero Jet Set Radio e Crazy Taxi, entrambi protagonisti di operazioni di reboot con produzioni caratterizzate da budget consistenti, dunque progetti di una certa importanza all'interno di Sega. Tutto questo fa pensare che il breve video emerso possa essere effettivamente riferito al gioco in lavorazione, in attesa di scoprire qualcosa di più al riguardo.