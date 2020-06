Kingdom Hearts: Melody of Memory si mostra nelle prime immagini ufficiali

Kingdom Hearts: Melody of Memory è il nuovo capitolo della celebre serie Square Enix, presentato solo qualche giorno fa e visibile oggi in una prima serie di immagini ufficiali da parte del publisher.

Annunciato da Square Enix per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il gioco si presenta come una digressione in ambito rhythm game, dunque qualcosa di decisamente diverso rispetto all'RPG nipponico che abbiamo visto normalmente nei capitoli standard, uno spin-off che potrebbe però contenere elementi importanti relativi alla storia, come spesso accade con la serie in questione anche negli elementi che sembrano più marginali.

Kingdom Hearts: Melody of Memory contiene numerose canzoni tratte dalla serie Square Enix e non solo per un totale di 140 tracce a comporre la ricca colonna sonora, tutte inserite all'interno di un gameplay impostato sul ritmo e sul movimento a tempo di musica, come si conviene a un rhythm game.

L'uscita del gioco è prevista nel corso del 2020 sulle piattaforme di attuale generazione, in attesa di una data più precisa. Le immagini confermano sostanzialmente quello che appariva già dal primo trailer di presentazione, con Kingdom Hearts: Melody of Memory che a quanto pare propone un percorso preimpostato sul quale si muovono i protagonisti all'interno di una sorta di corsa, con la necessità di eseguire movimenti ritmici a tempo di musica per guadagnare punti e incrementare i moltiplicatori.

Tra i livelli, tuttavia, possiamo aspettarci diverse scene d'intermezzo e momenti narrativi, come visibile da immagini e trailer, che potrebbero svelare ulteriori aspetti importanti della complessa storia di Kingdom Hearts. Pera saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Kingdom Hearts: Melody of Memory.