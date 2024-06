La centralità di Miquella in Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha a che fare con George R.R. Martin

Miquella è indubbiamente un elemento centrale nella storia di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, andando anche oltre il suo ruolo visto nel gioco principale, e il director Hidetaka Miyazaki collega questo elemento a George R.R. Martin e alla sua collaborazione nella creazione del celebre titolo.

In base a quanto riferito da Miyazaki in una recente intervista pubblicata da The Verge, sembra che il fatto di dare ampio spazio al fratello di Malenia sia nato anche dal "desiderio di onorare il contributo di George R.R. Martin al gioco", facendo pensare che questo personaggio, in particolare, abbia molto a che fare con gli elementi composti dallo scrittore.

In effetti, il contributo di Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ovvero la serie di romanzi da cui è stato tratto Il Trono di Spade, non è mai stato chiarito in maniera molto precisa, ma alcune tracce del suo stile possono essere ricavate nella complessa e strana lore di Elden Ring.