La Ruota del Tempo: Stagione 2 confermata da Amazon, con budget più grande

La Ruota del Tempo avrà una Stagione 2, questa è stata confermata già da Amazon Prime Video, con la volontà di rendere la serie ancora più grande grazie a un aumento di budget importante, in base a quanto riferito da Vernon Sanders di Amazon Studios a IGN.

L'informazione arriva anche in risposta a quanto riferito dallo showrunner Rafe Judkins, che aveva affermato come il budget della serie fosse "piccolo" rispetto ad altre produzioni Amazon come il prossimo adattamento de Il Signore degli Anelli, per esempio.

La Ruota del Tempo: Rosamund Pike nel ruolo di Moiraine Damodred

Vernon Sanders ha spiegato allora che, con la conferma della Stagione 2 de La Ruota del Tempo, il budget è stato anche ampliato per l'adattamento TV dei libri di Robert Jordan.

Tutto sommato, dunque, la produzione della serie rappresenta comunque una delle più importanti per Amazon, anche dal punto di vista del denaro stanziato: "La Ruota del Tempo è uno degli show più costosi che abbiamo fatto", ha riferito Sanders, "Siamo molto orgogliosi dell'investimento fatto e pensiamo che questo venga dimostrato bene sullo schermo. Stiamo spendendo comunque di più per la stagione 2 rispetto a quanto abbiamo fatto per la prima".

Secondo il responsabile di Amazon Studios, questo incremento di budget sulla seconda stagione rappresenta anche un attestato di fiducia sulla serie e il frutto di una programmazione importante, visto che di solito si tende a cercare di risparmiare sulle stagioni successive. Siamo ancora probabilmente molto lontani dal miliardo di dollari investiti ne Il Signore degli Anelli, ma la Ruota del Tempo si conferma una delle produzioni maggiori di Amazon.

Nel frattempo, è emerso che lo scrittore dei libri sta lavorando su un videogioco da anni, con annuncio previsto presto.