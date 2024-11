Le vendite di Call of Duty: Black Ops 6 sono in calo nel Regno Unito per effetto del Game Pass

Il giornalista di Games Industry Christopher Dring ha diffuso i dati finali del mercato dei videogiochi del Regno Unito, relativi al mese di ottobre 2024, che comprendono le vendite fisiche e digitali (tranne lì dove diversamente specificato). L'informazione più rilevante riguarda il calo nelle vendite di Call of Duty: Black Ops 6 rispetto a Call of Duty: Modern Warfare 3: -11%.

Il risultato è dovuto pincipalmente all'inclusione del gioco nel Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Lo si è dedotto da un altro dato: le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno venduto il 24% di copie in più anno su anno. Considerando che il 75% delle vendite premium di Black Ops 6 nel Regno Unito sono state fatte su PlayStation, non è difficile tirare le somme.

Come leggere i risultati di Call of Duty: Black Ops 6? Non necessariamente in modo negativo, considerando che se Microsoft lo ha incluso nel Game Pass è proprio per far crescere il suo servizio. Quindi possiamo leggere le copie vendute in meno come una forma d'investimento verso il Game Pass, in questo caso, visto che le informazioni generali sull'andamento del gioco parlano di una crescita netta degli utenti.