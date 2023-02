League of Legends: i nuovi Campioni richiederanno più tempo, ma il prezzo dei vecchi cambia

Riot Games ha condiviso nuove informazioni su League of Legends, spiegando che i Campioni continueranno ad arrivare ma a un ritmo inferiore rispetto a quello passato. Inoltre, il prezzo dei vecchi personaggi cambierà.

Ricordiamo che Riot Games ha aggiunto K'Sante a novembre 2022 e nello stesso anno ha anche introdotto in League of Legends Zeri, Renata, Nilah e Bel'veth, insieme alle modifiche per Udyr. Il prossimo Campione sarà Milio ed è previsto per la Stagione 13, a inizio 2023.

Successivamente, però, i giocatori di League of Legends devono aspettarsi novità a un ritmo inferiore, visto che Riot Games desidera concentrarsi maggiormente sulla modifica dei campioni esistenti e sulle correzioni per le modalità di gioco. In altre parole, ottenere cinque o sei Campioni per anno potrebbe non essere più la norma.

A questo si somma un altro dettaglio importante: il costo dei Campioni non sarà più basato sul numero di quelli pubblicati successivamente, ma sarà determinato in base al numero di stagioni trascorse dall'inizio della loro disponibilità. In teoria, questo dovrebbe essere un modo per ampliare il roster dei nuovi giocatori e aumentare la varietà.

Vi segnaliamo infine anche che The Mageseeker, Convergence e Song of Nunu sono stati annunciati da Riot Games: sono spin-off di League of Legends.