League of Legends: Riot lancia Rising Stars, un torneo femminile che promuove l'inclusività

Riot Games ha unito le forze con GGTEch e NUEL per dare vita a Rising Stars, una competizione ufficiale di League of Legends tutta al femminile. L'obiettivo è quello di "promuovere l'inclusività e le opportunità negli esport", con i team che prenderanno parte alla competizione che dovranno essere composti solamente da giocatrici di sesso femminili con più di 16 anni di età.

Il primo torneo online con team da tutta Europa, principalmente da da Regno Unito, Irlanda e paesi nordici, si svolgerà il 26 e il 27 novembre sui server EUWest. Le partecipanti dovranno avere un account "in regola" per poter partecipare alla competizione, che mette in palio un montepremi da 3.000 sterline, circa 3.400 euro. Le iscrizioni saranno attive fino al 22 novembre.

Al momento non è chiaro se Rising Stars ammetterà anche giocatori di League of Legends non binari e transgender, con Riot Games che per il momento si è limitata ad assicurare che la registrazione alle competizioni "includerà una verifica di genere in collaborazione con DivE, un organizzazione che promuove la diversità di genere negli esport e già assiste le operazioni di Riot Games sul territorio EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa, ndr)".

League of Legends, un artwork di Nilah

Come segnala Eurogamer, la notizia arriva poche settimane dopo che uno dei coach del team tutto al femminile Rising Hope è stato accusato di molestie sessuali. Non sappiamo se il torneo Rising Stars sia una risposta a questo scandalo, ma in ogni caso ben vengano le attività che promuovono l'inclusività negli eSport.

Rimanendo in tema di League of Legends ed eSport, le finali del campionato mondiale 2022 hanno registrato un record incredibile di spettatori a livello mondiale, a dimostrazione che League of Legends può arrivare a competere con gli eventi sportivi di NBA e MLB.