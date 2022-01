Leggende Pokémon Arceus: in rete c'è già chi lo ha finito, occhio agli spoiler

Come probabilmente già saprete, alcuni utenti sono riusciti ad ottenere in anticipo delle copie di Leggende Pokémon Arceus. Ebbene, mancano ancora alcuni giorni al debutto nei negozi, ma in rete ci sono già diversi utenti che affermano di aver già finito la nuova avventura di Game Freak in esclusiva per Nintendo Switch.

Come segnalato la scorsa settimana diversi giocatori hanno ottenuto una copia fisica di Leggende Pokémon Arceus con una decina di giorni di anticipo, con alcuni negozi online che tra l'altro hanno iniziato a spedire il gioco ignorando l'embargo imposto da Nintendo. In seguito, come era lecito aspettarsi, sono arrivati in rete diversi leak, che hanno svelato informazioni importanti, come ad esempio l'elenco completo dei Pokémon catturabili, dettagli sul gameplay e molto altro.

La situazione si è aggravata ulteriormente quando alcuni utenti hanno iniziato a streammare Leggende Pokémon Arceus su Twitch e YouTube e caricato il gioco su siti di ROM illegali, permettendo così una diffusione ancora maggiore del titolo, anche su PC grazie all'emulazione. Nintendo in tal senso sta bloccando quante più trasmissioni e video possibili, ma ormai la homepage di YouTube per alcuni utenti è un vero campo minato e basta davvero poco per rimanere vittima di qualche spoiler a tradimento.

Leggende Pokémon Arceus, un'immagine tratta dal gioco

Come segnala NintendoLife, sui social ormai non è difficile trovare persone che affermano di aver completato il gioco o di essere arrivate all'endgame. Alcuni di essi, stanno persino tenendo delle sessioni di Q&A, rispondendo alle domande degli altri giocatori bramosi di saperne di più su Leggende Pokémon Arceus.

Purtroppo non è la prima e non sarà l'ultima volta che un gioco finisce in mano agli utenti in anticipo rispetto alla data di uscita, specialmente quando si tratta della serie Pokémon. Il consiglio, se non volete rovinarvi alcuna sorpresa, è quello di stare alla larga dai social, in particolare YouTube, Reddit e Twitter, fino al debutto ufficiale di Leggende Pokémon Arceus, fissato per il prossimo 28 gennaio in esclusiva per Nintendo Switch.