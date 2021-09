Leggende Pokémon: Arceus, spuntano steelbook e Pokéball per i preorder in Europa

Leggende Pokémon: Arceus potrà contare su bonus come la custodia steelbook e la Pokéball per i preorder effettuati in Europa, o quantomeno è ciò che emerge dalla pagina prodotto su Amazon UK.

Leggende Pokémon: Arceus, la custodia steelbook e la Pokéball

Possibile punto di svolta per la serie, Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 gennaio 2022, ma per il momento gli store italiani non riportano questi bonus.

Sembra peraltro che sullo store ufficiale Nintendo inglese fosse possibile prenotare il gioco in un'edizione che include una statua di Arceus, ma può darsi che sia già andata esaurita visto che non compare più.

In tutti i casi parliamo di bonus davvero carini, che immaginiamo faranno la propria comparsa nei prossimi giorni anche per le prenotazioni italiane di Leggende Pokémon: Arceus, già attive un po' ovunque.

Per saperne di più su questa nuova avventura dei Pokémon, date un'occhiata alla nostra anteprima di Leggende Pokémon: Arceus.