LEGO Horizon Adventures come gira su PS5 e Nintendo Switch? Scopriamolo in un video confronto

Partendo da PS5 , troviamo i due soliti preset Quality e Performance . Il primo offre una risoluzione dinamica che si assesta solitamente sui 2160p con framerate bloccato a 30 fps. Anche la modalità Performance ha una risoluzione dinamica con target dei 2160p ma a 60 fps stabili, un risultato raggiunto con alcuni compromessi in termini di ombre, occlusione ambientale e riflessi. Se ve lo state chiedendo, no, al momento il gioco non supporta ancora nativamente PS5 Pro e di conseguenza non è stato preso in esame su questa console.

Il miglior gioco LEGO su Nintendo Switch, almeno dal punto di vista grafico

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch di LEGO Horizon Adventures, in modalità portatile il gioco impiega una risoluzione 684p, mentre con la console collegata al dock saliamo a 900p. In entrambi il framerate bloccato a 30 fps e apparentemente si mantiene stabile in tutti i frangenti. Come fa notare ElAnalistaDeBits, chiaramente questa versione ha richiesto dei compromessi in termini di resa visiva, dalla risoluzione all'illuminazione e il livello di dettagli, ma rimane comunque un'ottima conversione e visivamente il gioco LEGO più bello da vedere su Switch.

Come accennato in apertura, LEGO Horizon Adventures è disponibile nei negozi dal 14 novembre su PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store). Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione.