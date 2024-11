Lego Horizon Adventures ha una modalità PS5 Pro? Vediamo i dettagli sulle impostazioni grafiche

Le modalità grafiche di Lego Horizon Adventures

Le recensioni di Lego Horizon Adventures sono finalmente online e ci permettono di farci un'idea di cosa possiamo aspettarci dal gioco, così come di scoprire quali sono le impostazioni grafiche disponibili all'interno del pacchetto. Come è tipico, troverete una versione Prestazioni - che dà priorità al frame rate con una qualità grafica inferiore - e una modalità Fedeltà - che invece punta maggiormente alla qualità visiva anche a discapito del frame rate -.

Non c'è però una modalità per PlayStation 5 Pro, in Lego Horizon Adventures. Chiaramente non è detto che non arrivi in futuro tramite un aggiornamento, ma per il momento non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo. Tramite il PS Store, ad esempio, non è presente alcun tipo di etichetta "PS Pro Enhanced", presente alle volte in giochi che ancora devono ricevere l'aggiornamento per la nuova console.

Per concludere, vi lasciamo alla lista ufficiale dei giochi migliorati per PS5 Pro disponibili al lancio della console, pubblicata da Sony stessa. Ricordiamo anche che Lego Horizon Adventures è disponibile oltre su PS5 anche su PC e Nintendo Switch.