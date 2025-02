Lies of P: Overture verrà mostrato con un nuovo trailer, vediamo quando

Neowiz e Round8 Studio hanno annunciato che Lies of P: Overture verrà mostrato con un nuovo trailer il 24 febbraio, nel corso dello streaming dedicato all'ID@Xbox, che potremo seguire in diretta a partire dalle 19.00, ora italiana.

Annunciata durante l'ultimo State of Play, lo scorso 12 febbraio, l'espansione Overture si pone come un prequel rispetto agli eventi narrati all'interno della campagna di Lies of P, e ci consentirà di vedere la città di Krat durante i giorni finali del suo splendore, prima della rivoluzione.

Nuovamente al comando del burattino costruito dal geniale Geppetto, dovremo scoprire i segreti dietro lo sfarzo e la ricchezza di un luogo che di lì a poco verrà messo a ferro e fuoco dalla violenta rivolta delle marionette, incontrando anche una versione più giovane del nostro creatore.