LittleBigPlanet: Sony chiude i server dell'intera serie, tranne su PS4

Sony ha deciso di staccare definitivamente i server di LittleBigPlanet 1, 2 e 3 per PS3, nonché di LittleBigPlanet per PS Vita. L'unico capitolo della serie cui sono stati ripristinati i server è LittleBigPlanet 3 per PS4, dove si potranno continuare a scaricare i dieci milioni e più di livelli creati dalla comunità.

Nelle scorse settimane la serie LittleBigPlanet è stata vittima di un attacco hacker che l'aveva messa in ginocchio. Sony aveva dichiarato di essere al lavoro per sistemare la situazione, ma alla fine è giunta alla conclusione di ripristinare solo LittleBigPlanet 3 su PS4 con la patch 1.27, gettando definitivamente nel limbo le altre versioni.

L'annuncio è stato dato dall'account ufficiale della serie tramite Twitter, dove vengono spiegati molto vagamente i termini della questione. Stando a quanto scritto, questo sarebbe l'unico modo per tutelare la comunità di LittleBigPlanet e fare in modo che rimanga sicura. Sony è cosciente che molti non apprezzeranno questa scelta, ma evidentemente è stata costretta a prenderla.

Certo, rimane da capire quanti ancora giocassero i LittleBigPlanet per PS3 e PS Vita. Immaginiamo non tantissimi. C'è anche da dire che tra l'attacco hacker e la chiusura dei server, per loro non è cambiato moltissimo, perché rimangono sempre impossibilitati a giocare.