Lords of the Fallen, la patch 1.1.191 disattiva il DLSS 3 su PC per migliorare la stabilità

Pare che Epic Games abbia aiutato il team di sviluppo a individuare e sistemare alcuni crash specifici, mentre per il ritorno del DLSS 3 bisognerà attendere uno sforzo congiunto con NVIDIA, probabilmente nella forma di driver ottimizzati per il gioco.

Come sappiamo, Lords of the Fallen ha ricevuto molte recensioni negative su Steam a causa dei problemi tecnici , e pare proprio che HexWorks voglia correre ai ripari realizzando update mirati a risolvere il grosso delle criticità.

La versione PC di Lords of the Fallen ha ricevuto un aggiornamento, la patch 1.1.192 , che disattiva il DLSS 3 al fine di migliorare la stabilità dell'applicazione, sistemando al contempo una serie di inconvenienti.

Un percorso lungo e accidentato

Lords of the Fallen e i suoi suggestivi scenari

Ricorderete senz'altro come lo sviluppo di Lords of the Fallen sia stato lungo e accidentato: basti pensare al fatto che il primo annuncio del gioco è arrivato nel 2014 e abbiamo assistito a diversi avvicendamenti dietro le quinte.

HexWorks è dunque solo l'ultimo studio che si è cimentato con il progetto ed è riuscito a condurlo in porto, ma non senza qualche criticità per quanto concerne il bilanciamento e la stessa ottimizzazione su PC.