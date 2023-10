Lords of the Fallen: la patch 1.1.203 risolve altri problemi e libera un po' la VRAM

Il team ha affermato: "Oggi è stata una buona giornata. La conta dei bug eliminati ha raggiunto il proprio picco ad oggi, grazie al vostro supporto tramite Sentry". Per tutti i dettagli sulle modifiche, potete fare riferimento alla pagina ufficiale su Steam .

Hexworks ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Lords of the Fallen . La patch 1.1.203 di oggi mira a migliorare la stabilità del gioco, risolvendo un buon numero di crash e migliorando le prestazioni riducendo l'allocazione della memoria e liberando un po' di VRAM. Inoltre, questo nuovo aggiornamento apporta alcune modifiche ai boss e agli NPC. L'aggiornamento include anche correzioni al gameplay e miglioramenti ai VFX e all'interfaccia utente.

Le correzioni future e passate di Lords of the Fallen

Lords of the Fallen

Lo sviluppatore ha aggiunto che il team sta attualmente lavorando per liberare ulteriormente la VRAM e migliorare le prestazioni. Questo, tuttavia, richiederà un po' di tempo. "Inoltre, abbiamo iniziato a implementare miglioramenti più sostanziali delle prestazioni. L'obiettivo è liberare VRAM per fornire ulteriore spazio alle GPU che operano al limite delle loro capacità. Questo processo richiede un po' di tempo perché ci impegniamo a garantire che non si perda alcuna qualità".

Ricordiamo poi che Hexworks ha pubblicato varie patch negli ultimi giorni che hanno migliorato le prestazioni del gioco e hanno risolto alcuni crash su PC dedicati alla GPU AMD. Chiaramente non è positivo che Lords of the Fallen sia stato pubblicato con vari problemi all'attivo, ma perlomeno la compagnia sta rapidamente proponendo soluzioni.

