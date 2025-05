Mafia: The Old Country per PC è in preorder scontato su Instant Gaming

Mafia: The Old Country per PC è disponibile in preordine su Instant Gaming a 37,99€, invece del prezzo pieno di 50€. Con l'IVA italiana del 22%, il prezzo finale sarà di circa 46,35€. Acquistandolo in anticipo, riceverai anche il Soldato Pack, con contenuti esclusivi al lancio. Non perdere questa occasione: prenota subito il gioco cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il prezzo scontato è già competitivo rispetto al lancio ufficiale e include la garanzia di rimborso della differenza se il prezzo dovesse scendere prima dell'uscita prevista per l'8 agosto 2025 . Il codice è digitale e verrà fornito per Steam (regioni Europe, USA e Canada). Si tratta quindi di un preorder sicuro e conveniente per chi vuole vivere questa nuova epopea mafiosa al day one.

Una nuova epica criminale ambientata in Sicilia

Mafia: The Old Country ci porta alle origini del crimine organizzato, immergendoci in una Sicilia dei primi del Novecento afflitta da violenza, vendette e alleanze pericolose. Vestirai i panni di Enzo Favara, un uomo pronto a tutto per entrare nella famiglia Torrisi e conquistarsi un posto d'onore. Il gioco si distingue per il suo stile cinematografico, ambientazioni storicamente accurate e un gameplay d'azione in terza persona, tra sparatorie, duelli corpo a corpo e fasi stealth.

Dal pugnale alla lupara, ogni arma riflette l'epoca violenta in cui si svolge la storia. Gli scontri sono brutali, viscerali, e ogni incontro può essere fatale. Le ambientazioni sono varie e suggestive: dalle cripte sotterranee alle rovine, passando per vigneti e teatri d'opera. Per spostarti userai cavalli, carrozze e le prime automobili, in un open world denso di dettagli e colpi di scena. Mafia: The Old Country promette di essere il capitolo più immersivo e ambizioso della serie.