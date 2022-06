Mario + Rabbids Kingdom Battle: prova gratuita su Switch per gli abbonati Switch Online annunciata

Nintendo ha annunciato che i membri di Nintendo Switch Online potranno presto accedere alla versione di prova gratuita di Mario + Rabbids Kingdom Battle. Già ora è possibile eseguire il download ma il gioco sarà eseguibile gratuitamente a partire dal 4 luglio 2022.

Come sempre, la versione di prova gratuita per gli abbonati Nintendo Switch Online durerà una settimana, ovvero si avrà tempo fino al 10 luglio 2022 per giocare a Mario + Rabbids Kingdom Battle senza alcun costo. Potete vedere il tweet di Nintendo Italia qui sotto.

La versione di prova gratuita permetterà di mantenere i progressi e i dati di salvataggio e continuare la propria partita dopo la fine del periodo di prova acquistando la versione completa di Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è un gioco strategico a turni nel quale viaggiamo attraverso il regno dei funghi di Mario per salvare i Rabbids. Alcuni di essi si uniranno a Mario, Luigi, Yoshi e Peach nei combattimenti. Ogni personaggio ha le proprie armi e le proprie abilità speciali.

Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. VI ricordiamo inoltre che è stata confermata la data di uscita del seguito, Mario + Rabbids Sparks of Hope.