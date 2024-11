Marvel Rivals presenta Psylocke con un nuovo video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay che mostra Psylocke in Marvel Rivals, a poche settimane dall'annuncio ufficiale del personaggio. Ebbene, come se la cava la potente telepate in questa versione ispirata a X-Men: Demon Days?

Capace di utilizzare le sue abilità psichiche per dare corpo a degli oggetti, come la sua iconica lama, Psylocke può lanciare devastanti colpi di energia contro i suoi avversari, ottenendo l'effetto di un fucile.

La componente degli X-Men può inoltre effettuare rapidi scatti che infliggono danni a loro volta, dando vita a concatenazioni estremamente efficaci, e finanche diventare invisibile per alcuni secondi, così da cogliere alla sprovvista i suoi nemici.

Per quelle che sono le sue caratteristiche, Psylocke si pone come la scelta migliore per chi preferisce gli scontri ravvicinati, vista l'efficacia delle sue manovre dalla breve distanza e la sua capacità di tirarsi rapidamente fuori dai guai all'occorrenza.