Marvel's Hawkeye: poster ufficiale svelato, mostra i protagonisti

Marvel ha condiviso un poster ufficiale di Hawkeye, la nuova serie TV di Disney+ dedicata all'eroe con arco e frecce. Potete vedere l'immagine qui sotto, nel tweet ufficiale che ci ricorda la data di uscita, 24 novembre 2021.

Il poster di Marvel's Hawkeye ci mostra Clint Barton, l'Avenger, insieme a Kate Bishop, sua nuova allieva e alleata, e un cane con tanto di cappello e ghirlanda natalizia. Ricordiamo che la serie ha luogo durante il periodo natalizio. Si tratta di un poster semplice e piacevole, che punta sul colore viola, distintivo di Kate Bishop. La sezione sullo sfondo, inoltre, è a forma di freccia, non a caso.

Il poster ci ricorda anche che - come già vi avevamo riportato - lo show Disney+ arriverà sulla piattaforma con ben due episodi in contemporanea. La scelta è probabilmente dovuta alla necessità di concludere in tempo per la pubblicazione della successiva grande serie di Disney: The Book of Boba Fett.

Ecco infine il trailer ufficiale della serie TV su Disney+.