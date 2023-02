Marvel's Midnight Suns su Steam è in prova gratuita per il weekend

La versione PC di Marvel's Midnight Suns è gratis su Steam per un periodo limitato di tempo. Per la precisione la prova gratuita è già disponibile ora e lo sarà fino alle 19:00 di domenica 19 febbraio 2023.

Se volete approfittarne, qui trovate la pagina Steam dello strategico di Firaxis e 2K. Come tutte le prove gratuite, ogni progresso fatto nel gioco ed eventuali acquisti opzionali verranno conservati nel caso decidiate successivamente di comprare il gioco completo.

A tal proposito, vi segnaliamo che Marvel's Midnight Suns è attualmente in offerta su Steam: il prezzo della standard edition è di 35,99 euro (invece di 59,99 euro) mentre quello della Legendary Edition è di 59,99 euro (invece di 99,99 euro), in entrambi i casi con uno sconto del 40% valido fino al 2 marzo 2023. La Legendary Edition comprende anche il Season Pass, che include il DLC di Redemption che introduce Venom come personaggio giocabile, in uscita lap rossima settimana.

Avete quindi tutto il weekend per giocare gratuitamente a Marvel's Midnight Suns, un lasso di tempo più che sufficiente per assimilare le meccaniche di gioco e fare progressi nella campagna principale. Se siete giocatori PS5 e PS4, invece menzioniamo che è disponibile una versione di prova di due ore per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

Se la prova gratuita di Steam non basta a fugare tutti i vostri dubbi, vi suggeriamo anche di leggere la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.