Mass Effect Legendary Edition non sarà su Xbox Game Pass, ma solo su EA Play Pro

Grazie all'accordo tra EA e Microsoft, il catalogo EA Play è disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno fatto un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Questo, però, non vuol dire che la Mass Effect Legendary Edition, esattamente come avviene con tutti i nuovi giochi Electronic Arts, sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire dal giorno del lancio. L'atteso rifacimento della trilogia di Mass Effect sarà disponibile da oggi solo per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento EA Play Pro.

Tutti coloro che conoscono questo sistema di abbonamento di EA lo sapranno, mentre per chi si avvicina a questo 'mondo' solo di recente potrebbe essere una novità. EA Play, infatti, ha due livelli di abbonamento che corrispondono a due cataloghi differenti. L'EA Play 'standard', che è quello inglobato nell'Xbox Game Pass, contiene tutto il catalogo "storico" di EA, come The Sims, i vecchi FIFA, Dead Space e tutti gli altri giochi di questo tipo.

La versione Pro, un po' più costosa, contiene anche tutte le novità, sin dal giorno del lancio. Per questo motivo la Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile da oggi per loro. Gli abbonati Game Pass, però, possono ottenere uno sconto sull'abbonamento del 10%, nel caso in cui fossero interessati a fare l'upgrade. Solitamente dopo qualche mese i giochi Pro vengono inclusi anche nel catalogo standard (recentemente è successo con FIFA 21), ma al momento non si sa ancora quando di preciso.

Nel frattempo vi ricordiamo che la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition è in lavorazione.