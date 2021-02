Mass Effect Legendary Edition, i requisiti PC annunciati da EA sono abbordabili

Electronic Arts ha annunciato i requisiti PC di Mass Effect Legendary Edition, e a quanto pare non servirà una configurazione mostruosa per far girare la trilogia BioWare al meglio delle sue possibilità.

Disponibile a partire dal 14 maggio, Mass Effect Legendary Edition riproporrà i tre episodi della celebre serie action RPG in una versione rimasterizzata, con una grafica migliorata che dovrebbe dare il meglio proprio su PC.

Che hardware servirà per farli girare? I requisiti minimi parlano di un processore Intel Core i5 3570 o di un AMD FX 8350, nonché di una scheda video NVIDIA GTX 760 o AMD Radeon 7970.

Particolarmente esoso, invece, il dato sullo spazio richiesto su hard disk: per installare Mass Effect Legendary Edition serviranno 120 GB liberi.

Mass Effect Legendary Edition, requisiti minimi