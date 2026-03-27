Mega Man Star Force: Legacy Collection riporta da oggi la serie di giochi di ruolo di Capcom sui nostri schermi

Capcom ha annunciato che da oggi è disponibile Mega Man Star Force Legacy Collection , raccolta che riporta sui nostri schermi una famosa serie di giochi di ruolo. La raccolta include tutti e sette i capitoli usciti originariamente su Nintendo DS , da Pegasus, Leo e Dragon fino ai due episodi di Star Force 3. Insomma, si tratta dell'intera serie.

Le tante novità

Accanto alla componente narrativa e al gameplay, la raccolta introduce numerosi aggiornamenti pensati per il pubblico contemporaneo. Tra questi, la possibilità di scegliere tra grafica originale e versione rimasterizzata in alta definizione, opzioni di difficoltà personalizzabili e una libreria di carte ampliata che include contenuti un tempo accessibili solo tramite eventi speciali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai contenuti extra: una galleria con oltre mille illustrazioni ufficiali, un lettore musicale con brani originali e riarrangiati, e un comparto online rinnovato che consente sfide competitive, scambi globali e un sistema "Brother Band" ampliato, ora capace di supportare fino a cento connessioni.

Non meno importante, tutte le funzionalità legate al vecchio hardware Nintendo DS sono state ricreate per le piattaforme moderne, rendendo finalmente accessibile l'esperienza completa anche ai nuovi giocatori.

Questo è l'elenco completo dei titoli inclusi:

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Mega Man Star Force: Legacy Collection è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X e S e PC.