Unity guadagna più del previsto, è il motore di giochi come Hollow Knight: Silksong e Peak

Ricordiamo che Unity è il motore grafico di giochi come Hollow Knight: Silksong, Peak, Mouse: P.I. for Hire, Replaced, PowerWash Simulator 2 e altri 8500 giochi disponibili su Steam (secondo i dati di SteamDB).

Unity, la compagnia che produce l'omonimo motore grafico, ha annunciato i risultati finanziari preliminari del primo trimestre e ha così svelato di aver incassato più del previsto.

I risultati di Unity

Secondo quanto condiviso dalla compagnia, i ricavi previsti sono tra i 505 e 508 milioni di dollari, rispetto a una aspettativa di 480-490 milioni di dollari. L'EBITDA Adjusted (un indicatore di redditività) di Unity è previsto tra i 130 e 135 milioni di dollari, rispetto ai 105 - 110 milioni attesi inizialmente. Si tratta di una crescita del 58% anno su anno.

PEAK è uno dei giochi di successo realizzati con Unity

Non è un risultato da dare per scontato, considerando che un paio di anni fa Unity era in difficoltà. Il CEO John Riccitiello si ritirò dopo aver proposto una tassa che avrebbe imposto agli sviluppatori dei pagamenti aggiuntivi nel caso nel quale il videogioco realizzato con Unity avesse raggiunto un certo numero di installazioni e ricavi. La proposta venne ritirata rapidamente, ma solo dopo aver fatto arrabbiare molti sviluppatori, con alcuni di questi che hanno messo da parte Unity a favore di Godot, un motore gratuito open source e cross-platform (un esempio è il team di Slay the Spire 2, recente successo indie).

La versione 6 di Unity venne resa disponibile nell'autunno 2024 e il nuovo CEO, Matthew Bromberg, descrisse il momento come un reset per la compagnia, affermando che il suo obiettivo era di trasformare Unity in una società migliore e differente. Pare che la strategia abbia dato i propri risultati.

Parlando di altri motori grafici, ricordiamo che Epic Games ha in programma un Unreal Engine Fest, durante il quale sarà mostrato anche The Witcher 4.