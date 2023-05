Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un primo videoconfronto con l'originale mostra i miglioramenti

Lo youtuber Cycu1 ha realizzato un primo videoconfronto tra Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e il Metal Gear Solid 3 originale, per mostrare in modo plastico i miglioramenti grafici introdotti dal team di sviluppo, a quanto pare interno a Konami.

Considerate che per ora di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono stati pubblicati soltanto un trailer in computer grafica e alcune immagini. Il confronto si basa su queste ultime, con lo youtuber che è andato a ricercare gli stessi luoghi in MGS3. Vediamo il video:

Come visibile dal filmato, il progresso grafico è indubbio quanto netto. Del resto non ci si poteva aspettare altro, dato che l'originale è uscito su PS2, mentre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater uscirà su macchine di tre generazioni successive. Quindi nel remake avremo una vegetazione più fitta e rigogliosa, una quantità maggiore di dettagli, texture più rifinite, ombre e illuminazione moderne e tante altre novità dal punto di vista visivo.

Rimane da vedere quanto i nuovi sviluppatori siano rimasi fedeli alla visione originale di Hideo Kojima, che non ha nessun ruolo nel progetto, e quanto, invece, ci abbiano messo del loro.