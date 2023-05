Microsoft e Activision: 'l'UK ha sbagliato' a bloccare l'acquisizione, per Warren Buffett

Il miliardario CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, è uno dei pezzi grossi dell'economia americana e mondiale che ha puntato sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e ora dice la sua sul blocco imposto dalla CMA britannica, riferendo senza mezzi termini che "Il Regno Unito ha sbagliato".

Durante una sessione di domande e risposte, parte standard del meeting annuale di Berkshire Hathaway (una delle più grandi holding del mondo), il CEO Warren Buffett e il vice-presidente Charlie Munger hanno risposto a diverse domande da parte degli azionisti e una di queste ha riguardato il blocco all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, imposto dalla CMA britannica.

Considerando che la holding in questione detiene il 6,7% delle azioni Activision Blizzard, è chiaro che la questione abbia colpito piuttosto duramente la compagnia, che dall'acquisizione avrebbe ottenuto un notevole incremento di valore per le azioni, le quali sono invece andate a calare drasticamente proprio dopo l'annuncio del blocco imposto dall'UK.

Buffett ha riferito che, nella sua visione delle cose, "Il Governo del Regno Unito sta facendo un grosso errore" a bloccare l'operazione. Secondo quanto riferito dall'economista, la questione era poco prevedibile, anche perché l'intenzione di un paese di bloccare l'acquisizione sembra non dipendere da fattori oggettivi.

Da parte sua, Microsoft ha fatto tutto quello che poteva fare, ha riferito Buffett: "Microsoft è stata notevolmente cooperativa con gli enti governativi. Volevano portare a termine l'accordo nel migliore dei modi, hanno incontrato le opposizioni, cercando di collaborare già durante le procedure iniziali", ha affermato. "Tuttavia questo non significa che l'operazione possa concludersi se un paese - in questo caso l'UK - vuole bloccare. Si trovano in una posizione migliore degli USA per bloccare questa acquisizione, è così che va il mondo e non è una cosa che si possa risolvere offrendo più denaro, dunque non so come potrà andare a finire", ha riferito Buffett.

"Penso che il governo britannico stia facendo un errore in questo caso, ma è così che vanno le cose, direi, e quello che facciamo dipende sempre da un sacco di fattori diversi", ha concluso il CEO di Berkshire Hathaway. Nel frattempo, abbiamo visto che Microsoft ha assunto il super avvocato Daniel Beard KC per combattere la CMA in appello e cercare di ribaltare la sentenza sull'acquisizione.