Minecraft: mappa celebra i Mondiali in Qatar e lo trasforma in un gioco di calcio competitivo

La mappa "Soccer Celebration" di Minecraft lo trasforma in un gioco di calcio competitivo, per festeggiare l'avvio dei mondiali di calcio in Qatar in modo allegro e spensierato.

Mappa Soccer Celebration sul marketplace ufficiale di Minecraft

La mappa consente di giocare vere e proprie partite di calcio ingaggiando una squadra di mob per cercare di diventare primi nel mondo. Nonostante sia solo una mod, va detto che è realizzata davvero molto bene e offre una buona profondità.

Chi in particolare volesse provare le gioie dei mondiali senza acquistare videogiochi extra (la mappa costa comunque 1340 monete, quindi proprio gratuita non è), dovrebbe provarla. Certo, ovviamente dovete possedere Minecraft e non aspettatevi la presenza dei giocatori ufficiali dei mondiali, ma c'è comunque da divertirsi parecchio, soprattutto se si amano i mob e l'inconfondibile stile del gioco di Mojang.

Per adesso la mappa Soccer Celebration ha 552 valutazioni, la maggior parte delle quali positive.