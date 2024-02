Monster Hunter x PUMA: una nuova collaborazione è stata annunciata

Capcom ha annunciato che collaborerà con Puma per una collezione di Monster Hunter. La notizia è stata annunciata con un'immagine speciale che mostra un Palico di Monster Hunter a cavallo del logo Puma, che potete vedere poco sotto.

"Per commemorare il 20° anniversario della serie Monster Hunter, è in corso una collaborazione con il marchio sportivo globale Puma", si legge in un annuncio pubblicato sui siti web di Capcom e Puma.

Un Palico di Monster Hunter a cavallo del logo Puma

"La collezione Puma x Monster Hunter sarà distribuita nella stagione 2024. Abbiamo in programma di pubblicare una serie di prodotti in collaborazione con illustrazioni disegnate ex novo - vi invitiamo ad attendere ulteriori informazioni sulla data di uscita e su altri dettagli".