Fallout 2: fan stanno realizzando un remake usando il motore di Fallout 4

Dei fan stanno ricreando Fallout 2 usando il motore di Fallout 4. Si tratta di uno di quei progetti mastodontici che ogni tanto spuntano nella scena delle mod. Chiamato Project Arroyo, il remake è in sviluppo da qualche anno, ma il team ne ha mostrato delle immagini solo recentemente, fino al trailer pubblicato negli scorsi giorni, che è piaciuto davvero molto alla comunità. Impossibile non riconoscere alcuni dei luoghi più iconici del gioco, come The Sacred Head of the Vault Dweller e l'interno del Temple of Trials.

Come potete vedere, si tratta di un video di gameplay di circa 2 minuti, che mostra un livello di dedizione enorme da parte del teampo di sviluppo.