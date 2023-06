Moving Out 2: data di uscita annunciata con un trailer, demo per lo Steam Next Fest

Moving Out 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Team17 e SMG Studio con un trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a partire dal 15 agosto. Non è tutto: in occasione dello Steam Next Fest, dal 19 giugno sarà possibile provare una demo del gioco.

Annunciato alla Gamescom 2022, Moving Out 2 riprenderà la divertente formula del primo episodio, introducendo per la prima volta il supporto al multiplayer online cross-platform.

Al servizio della P.E.T.O., da soli o insieme a un massimo di tre compagni, dovremo anche stavolta indossare l'uniforme Smooth Moves e aiutare gli abitanti di Packmore a effettuare i propri traslochi nella maniera migliore possibile.

In Moving Out 2 avremo a che fare con un vero e proprio multiverso di scenari, con tante nuove ambientazioni e puzzle che ci metteranno alla prova, una modalità assistita per la massima accessibilità e tante new entry sul fronte dei personaggi.

La demo per lo Steam Next Fest includerà una selezione di sei livelli tratti dalla versione finale del gioco. Infine, alla versione digitale si affiancherà un'edizione fisica per console pubblicata da Fireshine Games.