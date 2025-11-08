NetEase termina i rapporti con Jackalyptic Games, lavorava a un MMO di Warhammer 40.000

Il ridimensionamento delle operazioni internazionali di NetEase Games continua. La compagnia cinese ha interrotto la collaborazione con Jackalyptic Games , lo studio fondato dal veterano Jack Emmert e impegnato nello sviluppo di un MMO ambientato nell'universo di Warhammer 40.000 , progetto che potrebbe essere stato definitivamente cancellato.

Il futuro dello studio è incerto

"Dopo quasi tre anni e mezzo di collaborazione con NetEase Games come studio di prima parte, la nostra partnership sta per giungere al termine. Siamo grati per tutto il supporto che NetEase Games ci ha offerto, sia in termini di risorse che di coinvolgimento, durante l'intero processo di sviluppo", si legge nel comunicato.

"Nel corso di questa transizione, i nostri talentuosi membri del team esploreranno nuove opportunità. Se siete alla ricerca di professionisti appassionati e creativi, capaci di portare eccellenza e spirito collaborativo in tutto ciò che fanno, non esitate a contattarci. Vogliamo ringraziare la nostra community e tutte le persone che hanno contribuito al progetto, rendendolo qualcosa di davvero speciale."

Logo di NetEase Games

Nel messaggio non viene spiegato quale sarà il destino dello studio, mentre dal sito ufficiale di Jackalyptic Games sono stati rimossi tutti i riferimenti all'MMO di Warhammer 40.000, un segnale che lascia pensare alla cancellazione definitiva del titolo.

Jackapyptic Games si aggiunge a una lunga lista di realtà che hanno visto interrompersi i rapporti con NetEase Games, la quale sembra intenzionata a ridurre drasticamente la propria presenza internazionale, soprattutto in Occidente. Solo pochi giorni fa è stata confermata la chiusura di Fantastic Pixel Castle, al lavoro su un MMORPG fantasy moderno. Nel corso dell'anno, il colosso cinese ha già messo fine alle attività di Ouka Studio, Jar of Sparks, Worlds Untold e T-Minus Zero.